BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Dienstagmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,110 EUR zu.

Um 11:43 Uhr ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 0,110 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,111 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR.

Bei einem Wert von 0,256 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2024). Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 132,305 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,078 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,947 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 29.11.2024 vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,13 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD in den Büchern standen.

Am 05.05.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BIGG Digital Assets veröffentlicht werden.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

