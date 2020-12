Banken sehen Mega-Belastungen entgegen: BaFin erwartet Anfang 2021 erste Welle an Kreditausfällen

Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Trend an der Börse! Erfahren Sie, wie Sie mit Nachhaltigkeit Renditevorteile erzielen können.

Heute im Fokus

DAX sinkt -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Daimler ist zuversichtlich für 2021 -- Lufthansa schließt Verkauf von LSG Europe ab -- KRONES, SMA Solar, Orange, Tesla im Fokus

Merck KGaA und Artios Pharma kooperieren im Bereich DNA-Reparaturmechanismen. Vodafone will stärker auf Ökostrom setzen. Borussia Dortmund verhandelt mit Profis über weiteren Gehaltsverzicht. Nestlé investiert Milliarden in Klimaschutz. US-Notenbank: Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs. S&P senkt Ausblick für Vivendi auf negativ. Vonovia kauft 1.000 Wohnungen in Kiel.