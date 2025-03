Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 71,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 2,0 Prozent auf 71,60 EUR. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 74,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 255.593 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,63 Prozent wieder erreichen. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 43,44 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,22 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 EUR.

Am 14.11.2024 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,20 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,28 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Bilfinger SE am 14.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Bilfinger SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

