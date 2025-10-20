DAX24.060 +1,0%Est505.646 +0,7%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +2,9%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,94 -0,7%Gold4.259 +0,2%
Bilger zu Umgang mit AfD: Sind uns im Großen und Ganzen einig in Union

20.10.25 09:44 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union ist in der Frage nach dem Umgang mit der AfD nach den Worten des CDU-Vorstandsmitglieds Steffen Bilger weitestgehend einer Meinung. "Ich glaube, wir sind uns in der Union im Großen und Ganzen sehr einig, was den Umgang mit der AfD anbelangt", sagte Bilger im ARD-"Morgenmagazin". Er fügte hinzu: "Und das war gestern auch beim ersten Tag unserer Klausurtagung doch die einhellige Auffassung." Man habe die klare Aufgabe, Probleme zu lösen, für neue Zuversicht im Land zu sorgen und die AfD inhaltlich zu stellen. Dass man nicht mit der AfD zusammenarbeite - wie Kanzler Friedrich Merz es gerade erklärt hatte - "da sind wir uns einig".

Bilger führte aus: "Ich denke, wir müssen die Auseinandersetzung noch klarer in der Sache führen." Als wichtige Unterschiede zwischen der Partei und der Union nannte er die Einstellung zur Nato und zur EU.

Strategie für die fünf Landtagswahlen im kommenden Jahr

Die CDU-Führung war am Sonntag in Berlin zu zweitägigen Beratungen über die Strategie für die fünf Landtagswahlen im kommenden Jahr unter besonderer Berücksichtigung des Kurses gegenüber der AfD zusammengekommen. Merz hatte die AfD zum "Hauptgegner" in den kommenden Wahlkämpfen erklärt, nachdem zuvor einzelne CDU-Politiker in den vergangenen Tagen an der Brandmauer gerüttelt hatten.

Die SPD erklärte den Umgang der Union mit der AfD am Wochenende zur Koalitionsfrage. Heute wollen Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auf einer Pressekonferenz über Ergebnisse ihrer Strategieberatungen informieren./thn/DP/zb