Biofrontera-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Biofrontera meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 13.01.2023. Biofrontera meldete den Insiderdeal am 18.01.2023. Im Portfolio von Biofrontera-in enger Beziehung Deutsche Balaton Aktiengesellschaft kam es am 13.01.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 34.267 Aktien zu jeweils 1,44 EUR hinzu. Das Papier von Biofrontera gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 2,70 Prozent auf 1,42 EUR abwärts.

Die Biofrontera-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 1,41 EUR. Aktuell ergibt sich für Biofrontera eine Börsenbewertung in Höhe von 90,61 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 63.807.100 Papiere.

Schon am 13.01.2023 stellte Deutsche Balaton Aktiengesellschaft Anteile zum Kauf. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hatte sein Portfolio um 2.500 Anteile zu jeweils 1,39 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

