DAX23.591 +0,3%ESt505.468 +0,5%Top 10 Crypto15,56 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.840 +0,3%Euro1,1799 ±-0,0%Öl67,09 +0,8%Gold3.783 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Porsche vz. PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Porsche Automobil PAH003 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu
Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

BIZ: Kredite, Geldpolitik und Dollar-Abwertung dämpfen Zoll-Schock

23.09.25 12:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die wirtschaftlichen und finanziellen Reaktionen auf die deutliche Erhöhung der US-Einfuhrzölle sind bisher überraschend schwach geblieben. Andrea Maechler, Stellvertretende Generalmanagerin der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), erklärt das mit drei Faktoren: Einer kräftigen Kreditaufnahme im Vorfeld der tatsächlichen Verhängung der Zölle, einer Geldpolitik im Lockerungsmodus und der überraschenden Abwertung des US-Dollar. Besonders dem letzten Faktor widmet sie sich in einem Vortrag beim Forschungsinstitut Bruegel ausführlich. Folgende Punkte machte Maechler im Einzelnen:

Wer­bung

1. Kräftige Kreditaufnahme

"Als die Zölle angekündigt wurden und die Unsicherheit sprunghaft anstieg, hatten viele Unternehmen bereits einen sicheren Zugang zu Finanzmitteln", sagte Maechler laut veröffentlichtem Redetext. Dies könnte mit dem vorübergehenden Anstieg der Warenimporte in den USA zusammenhängen: Unternehmen zogen Käufe vor, um mögliche Zolleffekte abzufedern. Der Zugang zu Finanzmitteln erleichtert diese Art der Glättung. "Der Zugang zu Finanzmitteln hilft den Unternehmen auch, ihre Lieferketten neu auszurichten und einen Teil des Preisdrucks auszugleichen, der sich sonst während der Anpassung ergeben würde", so die Ökonomin.

2. Geldpolitik im Lockerungsmodus

Die Geldpolitik in wichtigen Wirtschaftsräumen befindet sich auf einem Lockerungskurs, insbesondere in jenen, die von Zöllen betroffen sind. "Die geldpolitische Lockerung hat den Optimismus der Anleger gestützt, indem sie die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit ungünstiger Szenarien verringert hat", erläuterte Maechler.

3. Der Dollar wertet unerwartet ab

Das ist nach Aussage der Ökonomin überraschend, weil normalerweise aus Handelsperspektive eine Aufwertung zu erwarten wäre. Aber mächtiger als der Handel seien inzwischen finanzielle Faktoren, mein Maechler. Ein niedrigerer Dollar-Kurs stützt die weltweite Aktivität und erhöht den Wert von Nicht-Dollar-Assets, was die Bilanzen dollarbasierter globaler Investoren stärkt, Importe in Lokalwährung verbilligt und Spielraum für Zinssenkungen in diesen Ländern schafft. Aber warum wertete der Dollar überhaupt ab?

Wer­bung

"Eine wesentliche Triebkraft scheint die Neubewertung der Absicherungseigenschaften des Dollars durch die Anleger gewesen zu sein", meint die Ökonomin. Insbesondere Anleger in Asien hatten nach ihrer Aussage offene Long-Positionen im US-Dollar, die sie nach dem Eintreten des Zollschocks nachträglich abzusichern versuchten. "Sie schlossen Devisentermingeschäfte ab, um diese offenen Positionen auszugleichen, was die Nachfrage nach dem Dollar drückte", erläuterte sie.

Die Kosten für die Absicherung von Dollar, die sich in der Währungsbasis gegenüber dem Dollar widerspiegelten, seien für asiatische Währungen gestiegen, und der größte Teil der Dollar-Abwertung im April und Mai habe während der asiatischen Handelszeiten stattgefunden. Angesichts der anhaltend starken Wertentwicklung von US-Anlagen und der unübertroffenen Tiefe der US-Finanzmärkte hätten ausländische Anleger ihre US-Positionen nicht nennenswert verkauft, sondern stattdessen Derivate genutzt, um ihre offenen Dollar-Engagements zu reduzieren.

"Mit anderen Worten, die Bewegung des US-Dollar wurde weniger von Finanzströmen als von einer Neubewertung der Bereitschaft der Anleger angetrieben, für die Absicherung ihrer bestehenden Positionen gegen die Volatilität des US-Dollars zu zahlen."

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 07:00 ET (11:00 GMT)