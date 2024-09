BMW Vz Aktie News: BMW Vz am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW Vz. Im XETRA-Handel gewannen die BMW Vz-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW Vz-Papiere um 09:05 Uhr 1,2 Prozent. Die BMW Vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.795 BMW Vz-Aktien.

Bei 106,00 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 55,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW Vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im Vorjahr hatte BMW Vz 6,02 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.08.2024 hat BMW Vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,10 EUR gegenüber 4,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

In der BMW Vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

