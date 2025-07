Börse Frankfurt-News: Deutsche Aktien nicht mehr gefragt (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Run auf Europas Aktien? Das war einmal. Jetzt sind wieder vor allem World- und US-Aktien begehrt. Viel Aufmerksamkeit erregt außerdem der Höhenflug des Silberpreises - und das jüngste Bitcoin-Allzeithoch.

15. Juli 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der weite Strecken des ersten Halbjahrs prägende Ansturm auf europäische Aktien und Ausverkauf von US-Aktien scheint vorbei. Frank Mohr von der Société Générale meldet einen deutlichen Kaufüberhang für MSCI World-Tracker, einen kleineren für USA-Indexfonds und überwiegend Abgaben von DAX-ETFs. Es gibt aber noch andere Themen, die den Handel mit ETPs derzeit bestimmen, wie Frank Wöllnitz von der ICF Bank berichtet: Silber und Kryptowährungen. Silber ist derzeit so teuer wie seit 14 Jahren nicht, und der Bitcoin hat gestern eine neues Allzeithoch erreicht.

Richtig viel los war im Handel am gestrigen Montag. "Gestern hatten wir sehr viel Bewegung, vor allem Verkäufe der großen Aktien-ETFs", berichtet Andreas Schröer von Lang & Schwarz. Die Aktienmärkte verzeichneten gestern aufgrund der Zollankündigung von US-Präsident Trump Verluste. Am Dienstagmittag steht der DAX bei 24.200 Punkten, vergangenen Mittwoch hatte der Index mit 24.639 Punkten noch ein neues Allzeithoch erreicht.

Wieder Interesse an US- und Tech-Aktien

Gefragt sind Mohr zufolge etwa MSCI World-Indexfonds von iShares (IE00B4L5Y983) und Xtrackers (IE00BJ0KDQ92) sowie S&P 500-ETFs von iShares, BNP, Amundi, SPDR und Vanguard. Auf den Verkaufslisten stünden hingegen der iShares Core DAX und der Deka DAX (DE000ETFL011).

Im Handel mit Branchen-ETFs sind Tech-Aktien wieder beliebt. "Sie machen ein Drittel unserer Umsätze mit Branchen-ETFs aus, überwiegend sind es Käufe", stellt Mohr fest. Beispiele: der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51), der WisdomTree Artificial Intelligence (IE00BDVPNG13) und der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60). Ebenfalls gesucht seien Aktien aus der Gesundheits- und Bankenbranche, aber auch Ausgefalleneres wie der VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2).

Zwei Verteidigungs-ETFs unter Top-Five

Ansonsten geht es weiter viel um Verteidigungs-ETFs. Stark nachgefragt bleibt Schröer zufolge der WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98). Der Fokus auf Verteidigungs-ETFs spiegelt sich im Übrigen auch in der Xetra-Umsatzliste für Juni wider: Meistgehandelte Aktien-ETFs auf Xetra waren zwar die iShares-Index-Tracker des Euro Stoxx 50, MSCI World und DAX. Auf Platz vier und fünf finden sich aber schon zwei Verteidigungs-ETFs, der VanEck Defense und der WisdomTree Europa Defense.

Europas Aktien Favoriten im ersten Halbjahr.

Von Januar bis Juni 2025 flossen netto 144 Milliarden Euro in ETFs mit Domizilierung in Europa - davon 77 Prozent in Aktien-, 19 Prozent in Anleihe- sowie weitere 4 Prozent in Goldprodukte, wie das ETF-Analyse- und Handelshaus Crossflow berichtet. Dabei hätten sich die Anlageziele seit Februar gegenüber dem Vorjahr deutlich verändert. 2024 seien noch 50 Prozent der Aktieninvestments in US-ETFs geflossen. Ab Februar 2025 seien hingegen europäische und globale Investments favorisiert worden. Auf der Themenseite kamen Crossflow zufolge insbesondere Verteidigungstitel gut an.

Hin und her in Anleihen, Silberpreis auf Vierzehnjahreshoch

Bei den Anleihe-ETFs zeigt sich Mohr zufolge derzeit ein klares Bild: Abgaben von US-Treasuries und Käufe von Euro-Staatsanleihen. Weiterhin umsatzstark seien Geldmarktfonds, mit Käufen und Verkäufen.

Einiges los ist aktuell auch im Handel mit Minen-ETFs sowie Gold- und vor allem Silber-ETCs. "Nur gesucht" sind Wöllnitz zufolge der Global X Silver Miners-ETF (IE000UL6CLP7) und der WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged-ETC (IE00B7XD2195). Bei der trading-affinen Kundschaft von Lang & Schwarz kommt der WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (IE00B8HGT870) gut an, aber auch Silber-ETCs mit Hebel.

Der Silberpreis steigt und steigt und liegt mit aktuell 38,31 US-Dollar auf dem höchsten Stand seit 2011. Der Goldpreis bewegt sich hingegen seit Monaten seitwärts.

Bitcoin-Rekord führt zu Krypto-Käufen

Auf Rekordkurs ist der Bitcoin, der am gestrigen Montag ein neues Hoch von 123.021 US-Dollar erreichte. Am Dienstagmittag sind es etwas weniger. "Im Kursanstieg haben wir viele Käufe gesehen, heute eher Verkäufe", bemerkt Wöllnitz. Betroffen seien etwa der VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0), der 21Shares Cardano (CH1102728750) und der 21Shares Crypto Basket Index (CH0445689208). Bei Lang & Schwarz hält sich der Umsatz mit Krypto-ETNs "in Grenzen", wie Schröer berichtet. "Wenn gehandelt wird, dann immer häufiger Kryptowährungen der zweiten und dritten Reihe, etwa Ripple oder Algorand."

Von Anna-Maria Borse, 15. Juli 2025, © Deutsche Börse AG

