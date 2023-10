Börse Moskau: RTS präsentiert sich nachmittags fester

Kursentwicklung

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Moskau optimistisch.

Am Mittwoch tendiert der RTS um 15:00 Uhr via MICEX 0,27 Prozent höher bei 996,43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 7,714 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,139 Prozent auf 995,12 Punkte an der Kurstafel, nach 993,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des RTS lag am Mittwoch bei 991,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1.000,19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der RTS bislang Verluste von 0,981 Prozent. Der RTS wurde vor einem Monat, am 04.09.2023, mit 1.063,41 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2023, erreichte der RTS einen Stand von 987,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2022, wies der RTS einen Stand von 1.100,14 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,46 Prozent zu. 1.091,91 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind aktuell VSMPO-AVISMA (+ 4,63 Prozent auf 42.980,00 RUB), Mechel (+ 2,66 Prozent auf 214,75 RUB), Bashneft Pref (+ 2,43 Prozent auf 1.476,50 RUB), Novolipetsk Steel (+ 2,25 Prozent auf 213,98 RUB) und Severstal (+ 1,74 Prozent auf 1.382,00 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen derweil PIK (-1,27 Prozent auf 728,70 RUB), Surgutneftegas Pref (-0,98 Prozent auf 56,10 RUB), INTER RAO (-0,95 Prozent auf 4,39 RUB), TMK (-0,75 Prozent auf 216,82 RUB) und Polymetal (-0,68 Prozent auf 498,60 RUB).

RTS-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41.150.450.000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Mit 6,548 Mrd. Euro weist die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder im Blick

2023 präsentiert die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent bei der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net