DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen leichter -- Intel will weitere Sparte an die Börse bringen -- VW-Tochter AUDI und BMW steigern US-Absatz -- BVB im Fokus

Ein Blick auf die steigenden Renditen der europäischen sowie US-amerikanischen Anleihen drückt auf die Stimmung. Zudem gibt es weitere Ruhe in dem gerade erst hinausgezögerten US-Haushaltsstreit. So hat das US-Repräsentantenhaus seinen republikanischen Vorsitzenden Kevin McCarthy überraschend abgesetzt. Nun könnte es im November erneut zu einem Shutdown kommen.

Loretta Mester, Mitglied der Federal Reserve, rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank noch in diesem Jahr. "Ich fürchte, dass wir den Leitzins in diesem Jahr noch einmal anheben müssen", erklärte sie. Auch in der Folgezeit werde das Zinsniveau auf hohem Niveau bleiben.

Weiterhin blieb das Zinsthema am Markt dominierend: Starke Konjunkturdaten wurden von Anlegern mit Skepsis beäugt, da diese eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank mit sich bringen dürften. Das wiederum ließ Anleihen in der Anlegergunst steigen - zu Lasten von Aktieninvestments.

An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch abwärts.

In Tokio gibt der Leitindex Nikkei aktuell (8.04 Uhr MEZ) 1,88 Prozent auf 30.649,96 Punkte nach.

In Shanghai findet auch am Mittwoch kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am letzten Donnerstag mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. In Shanghai ruht der Handel wegen der auch Mondfest oder Goldene Woche genannten Feierlichkeiten die komplette Woche. Der Hang Seng verliert zur Wochenmitte unterdessen 1,1 Prozent auf 17.141,19 Indexpunkte.

