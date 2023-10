Bestände erneut aufgestockt: MicroStrategy kauft Bitcoin für 150 Millionen US-Dollar

• MicroStrategy kauft weitere Bitcoin zu

• Bestand liegt nun bei fast 160.000 Bitcoin

• MicroStrategy ist größter börsennotierter Bitcoin-Inhaber





MicroStrategy, ein multinationaler Softwarehersteller, hat sich wieder neue Bitcoin zugelegt - weitere 5.445 Bitcoin im Gegenwert von fast 150 Millionen US-Dollar - wie Mitgründer und ehemaliger CEO Michael Saylor via X, ehemals Twitter, kürzlich bekanntgab.

MicroStrategy has acquired an additional 5,445 BTC for ~$147.3 million at an average price of $27,053 per #bitcoin. As of 9/24/23 @MicroStrategy hodls 158,245 $BTC acquired for ~$4.68 billion at an average price of $29,582 per bitcoin. $MSTR https://t.co/GbJtUoQfXv