NASDAQ-Titel MicroStrategy-Aktie: MicroStrategy will eigene Aktien verkaufen - Geld für weitere Bitcoin-Käufe?

Bitcoin-Bestände gestiegen

MicroStrategy hat eine Vereinbarung zum Verkauf eigener Klasse-A-Stammaktien abgeschlossen. Beschafft sich das Unternehmen damit Geld für weitere Bitcoin-Käufe?

• MicroStrategy zurück in den schwarzen Zahlen

• Bitcoin-Bestände in Q2 gestiegen

• Verkaufsvereinbarung für Klasse-A-Stammaktien - Beschaffung von Geld für weitere Bitcoin-Käufe?

MicroStrategy legt Q2-Zahlen vor

Am Dienstag legte MicroStrategy seine Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal 2023 vor. Der Gesamtumsatz belief sich auf 120,4 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Der Nettogewinn betrug auf verwässerter Basis 22,2 Millionen US-Dollar oder 1,52 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 1,062 Milliarden US-Dollar oder 94,01 US-Dollar pro Aktie im zweiten Quartal 2022.

Derweil stieg MicroStrategys Bitcoin-Bestand im zweiten Quartal um 12.333 Coins auf 152.800 Bitcoins zum Stichtag am 31. Juli 2023, was laut Andrew Kang, Chief Financial Officer bei MicroStrategy, "der größte Anstieg in einem einzelnen Quartal seit dem zweiten Quartal 2021" war. "Wir haben über unser marktgerechtes Eigenkapitalprogramm effizient Kapital aufgenommen und Bargeld aus dem operativen Geschäft eingesetzt, um die Anzahl der Bitcoins in unserer Bilanz weiter zu erhöhen. Und das vor dem vielversprechenden Hintergrund von steigendem institutionellem Interesse, Fortschritten bei der Rechnungslegungstransparenz und anhaltender regulatorischer Klarheit für Bitcoin", wird Kang in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

MicroStrategy will Aktien verkaufen - Geld für weitere Bitcoin-Käufe?

MicroStrategy reichte bei der SEC außerdem ein Dokument ein, in dem das Unternehmen verkündet, dass es mit Cowen and Company LLC, Canaccord Genuity LLC und Berenberg Capital Markets LLC einen Kaufvertrag über den Verkauf von Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von 0,001 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen habe.

"In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Verkaufsvereinbarung können wir im Rahmen dieses Prospektnachtrags von Zeit zu Zeit Aktien unserer Klasse-A-Stammaktien mit einem Gesamtangebotspreis von bis zu 750.000.000 US-Dollar über einen oder mehrere der Vertreter, die als unsere Vertriebsmitarbeiter fungieren, anbieten und verkaufen.", heißt es in dem Dokument.

Damit könnte sich MicroStrategy erneut Geld für weitere Bitcoin-Käufe beschaffen. Ob und wie viel Geld aus diesen Aktienverkäufen tatsächlich in die älteste und nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung fließt, geht aus dem Dokument jedoch nicht hervor und bleibt somit zunächst einmal offen.

