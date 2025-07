Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag im Plus

Strategy (ex MicroStrategy) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 428,80 USD.

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 428,80 USD. Den Tageshöchststand markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 438,37 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 430,54 USD. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.288.977 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 26,60 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,00 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,98 Prozent.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 01.05.2025. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -16,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 111,07 Mio. USD – eine Minderung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 115,25 Mio. USD eingefahren.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

