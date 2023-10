Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich etwas leichter

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,2 Prozent auf 15.049,38 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost tiefer

In Tokio gibt der Leitindex Nikkei aktuell (8.04 Uhr MEZ) 1,88 Prozent auf 30.649,96 Punkte nach.

In Shanghai findet auch am Mittwoch kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am letzten Donnerstag mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. In Shanghai ruht der Handel wegen der auch Mondfest oder Goldene Woche genannten Feierlichkeiten die komplette Woche. Der Hang Seng verliert zur Wochenmitte unterdessen 1,1 Prozent auf 17.141,19 Indexpunkte.

3. General Motors und Toyota Motor verzeichnen höheren US-Absatz im Quartal

Getragen von einer robusten Nachfrage nach den neuesten Modellen und einem verbesserten Angebot haben die Autobauer General Motors (GM) und Toyota ihren Absatz auf dem US-Markt kräftig gesteigert. Zur Nachricht

4. Novartis vollzieht Transformation mit Sandoz-Spin-Off

Novartis vollzieht mit der Abspaltung der Generikatochter Sandoz einen letzten großen Schritt in seiner Transformation zu einem fokussierten Pharmaunternehmen. Zur Nachricht

5. Geschworene im Betrugsverfahren gegen FTX-Gründer Bankman-Fried erwählt

Geschworene im Betrugsverfahren gegen FTX-Gründer Bankman-Fried erwählt. Zur Nachricht

6. United Airlines erwirbt weitere Flieger bei Airbus und Boeing

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat weitere Maschinen bei den Herstellern Airbus und Boeing bestellt. Zur Nachricht

7. Intel plant Börsengang von weiterer Sparte

Intel will beim fortlaufenden Konzernumbau eine weitere Sparte an die Börse bringen. Zur Nachricht

8. Volkswagen-Aktie: VW-Tochter AUDI steigert US-Absatz

Die Volkswagen-Tochter AUDI hat auch im dritten Quartal den Absatz in den USA gesteigert. Zur Nachricht

9. BVB empfängt in Champions League AC Mailand

Borussia Dortmund empfängt die AC Mailand in der Champions League und steht bereits unter Druck. Zur Nachricht

10. Euro etwas höher

Der Euro hat am Mittwochmorgen knapp über seinem am Vortag markierten Zehn-Monats-Tief notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0470 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0469 Dollar festgelegt.