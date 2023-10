NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Teslas Tore für Gigafactory in Grünheide öffnen sich für Werksführungen

Gigafactory-Besuch

Zwei Jahre hat der Bau der Gigafactory in Grünheide gedauert. Rund 30 Kilometer Luftlinie von Berlins Zentrum entfernt, befindet sich Teslas Herzstück in Deutschland. Nun sollen "Gutschriften" Tesla-Fans eine "Factorytour" ermöglichen.

• Tesla plant eine "Factorytour" in Grünheide

• Werksführung als Empfehlungsprämie

• Für 15.000 Gutschriften ist eine Besichtigung möglich



Weiterempfehlung oder Kaufen gibt Gutschriften

Der Zutritt zur Tesla-Fabrik bleibt nach wie vor eine Besonderheit, eine Besichtigung ist also nicht ohne Weiteres möglich. Ganz im Gegenteil: Es gibt einiges zu beachten. Erst Anfang des Jahres hatte Tesla das eigene Empfehlungsprogramm oder auch Referral-Programm neu aufgelegt, indem höhere Rabatte und mehr Punkte ermöglicht wurden. Auch der Name hat sich verändert, denn jetzt spricht man von "Empfehlen und Verdienen". Die Punkte, welche gesammelt werden können, braucht es, um an Karten für eine "Factorytour" zu kommen, so das Portal insideTesla. Die Werksführung ist also eine Art Prämie, die man bei der Empfehlung neuer Käufer oder einem Kauf erhalten kann.

Satte 15.000 Gutschriften, so nennen sich diese Punkte, benötigt man, um die Tour zu gewinnen. In der zugehörigen App können Gutschriften gegen diverse Prämien eingelöst werden, beispielsweise kostenlose Supercharger-Kilometer oder Fahrzeugupgrades - und nun eben auch eine Werksführung. Laut der App dauert es rund fünf Tage, bis man über weitere Schritte informiert wird. Doch so einfach scheint das Ganze nur auf den ersten Blick zu sein. Pro Konto ist nämlich lediglich eine Werksführung erlaubt, eine Mehrfacheinlösung dieser besonderen Prämie ist also nicht möglich. Dafür können drei Begleitpersonen mitgenommen werden. Anreise und Unterkunft müssen jedoch eigenständig bezahlt werden. Selbstverständlich dürfen aus Gründen der Geheimhaltung keinerlei Fotos oder Videos auf dem Gelände erstellt werden. Neben der Möglichkeit, einen neuen Tesla-Käufer zu finden, erhält man auch Belohnungen aufgrund von Treue oder neuen Einkäufen. Kauft man sich einen Tesla Model S, so erhält man rund 7.500 Gutschriften, für Model X und Model Y ebenfalls. Der Model 3 hingegen ermöglicht es den Käufern noch nicht, eine Belohnung zu erhalten, so Teslamag.

