NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla feiert neuen Meilenstein - Fünf Millionen E-Autos produziert

Hohes Tempo

Tesla kann aktuell einen Meilenstein nach dem anderen vermelden. Nachdem der Konzern erst im März die Produktion von insgesamt vier Millionen E-Autos feierte und Anfang September in der Gigafabrik in Shanghai das zweimillionste Fahrzeug seit dem dortigen Produktionsstart vom Band lief, verkündete der Autobauer nun, dass man inzwischen insgesamt fünf Millionen Fahrzeuge produziert habe. Bis zum Erreichen des langfristigen Produktionsziels ist es trotzdem noch ein weiter Weg.

• Tesla hat bis Mitte September 2023 insgesamt fünf Millionen E-Autos hergestellt

• Fünfmillionstes Fahrzeug wohl Model 3 Highland aus Fabrik in Shanghai

• Ehrgeiziges Langfristziel: 20 Millionen Autos pro Jahr spätestens ab 2030

Der Elektroautobauer Tesla hält sein Produktionstempo hoch. Nur rund ein halbes Jahr, nachdem der Konzern um Elon Musk im März sein viermillionstes Fahrzeug feierte, wurde nun eine weitere Million E-Autos produziert. Das gab das Unternehmen am Wochenende auf der Kurznachrichtenplattform X, ehemals Twitter, bekannt. "Diese Woche haben wir unser fünfmillionstes Auto produziert - wir danken euch Tesla-Besitzern für eure anhaltende Unterstützung!", schrieb der offizielle Account des Unternehmens. Auch Tesla-Chef Elon Musk würdigte den Meilenstein. "Gratulation Tesla-Team! Das sind eine ganze Menge Autos", antwortete er auf den Beitrag.

Congratulations Tesla Team!



That’s a lot of cars. https://t.co/kFbERIqdTf- Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023

Anders als früher gab Tesla jedoch nicht an, mit welchem Modell der Meilenstein erreicht wurde und an welchem Standort das Fahrzeug hergestellt worden war. Wie mehrere Medien aber unter Berufung auf den chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo melden, soll es sich um einen Model 3 Highland in der Farbe "Pearl White" gehandelt haben, der in der Gigafabrik in Shanghai produziert wurde. Diese hatte kürzlich selbst mit dem zweimillionsten dort gefertigten Tesla einen Erfolg gefeiert. Die chinesische Fabrik ist zugleich laut "InsideEVs" auch die größte Produktionsanlage des US-Konzerns.

Tesla konnte Produktionstempo über die Jahre kräftig steigern - Ehrgeizige Ziele voraus

In den vergangenen Jahren hat Tesla einige neue Produktionsanlagen eröffnet und bestehende weiter ausgebaut. Mittlerweile fertigt das Unternehmen seine E-Autos in den USA in den Gigafactories in Fremont und Austin und besitzt je eine weitere Fabrik im chinesischen Shanghai und dem deutschen Ort Grünheide bei Berlin. Daher ist es kein Wunder, dass der Konzern seine Produktionsgeschwindigkeit mit der Zeit deutlich steigern konnte.

Dauerte es nach der Produktion des ersten Roadsters im Jahr 2008 noch rund zwölf Jahre, bis im Frühjahr 2020 insgesamt eine Million Teslas produziert worden waren, vergingen danach laut "InsideEVs" nur rund 18 Monate bis zur zweiten Millionen im September 2021. Mitte August 2022 hatte Tesla dann insgesamt drei Millionen Autos hergestellt, in den rund sieben Monaten bis März 2023 rollte dann eine weitere Million Teslas vom Band. Bis zum fünfmillionsten Tesla vergingen nun rund sechs Monate. Das Produktionstempo hat sich damit zuletzt nur noch minimal erhöht. Tesla-CEO Elon Musk hatte laut "Teslamag" jedoch schon im Juli angekündigt, dass die Produktion im laufenden Quartal aufgrund von umbaubedingten Pausen in den Fabriken sogar etwas sinken könnte.

Laut "electrek" gibt Tesla seine jährlichen Produktionskapazitäten aktuell mit bis zu 650.000 Fahrzeugen aller Modell-Reihen in Fremont, mindestens 250.000 Model Y in Austin, mindestens 750.000 Model 3 und Model Y in Shanghai und 375.000 Model Y in Grünheide an. Zusammengefasst sind das mindestens 2,025 Millionen E-Autos pro Jahr - oder eben rund eine Million Teslas alle sechs Monate. Von seinem langfristigen Produktionsziel ist Tesla damit - trotz aller bereits erreichter Meilensteigen - allerdings noch weit entfernt. Denn spätestens ab 2030 sollen bei dem Konzern unter Leitung des ehrgeizigen Milliardärs Elon Musk weltweit jährlich 20 Millionen Autos vom Band rollen. Benötigt werden dafür aber noch weitere Fabriken. So kündigte Tesla etwa im März eine neue Gigafactory in Mexiko an, die die größte ihrer Art werden soll. Nun scheint sich ihr Bau jedoch zu verzögern. Ob dies die ohnehin schon ambitionierten Langfristziele endgültig kippen wird, bleibt abzuwarten.

