10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor rotem Start in den Feiertagshandel

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel starten. Vorbörslich zeigt sich ein deutlicheres Minus.

2. Börsen in Fernost mit kräftigen Verlusten

In Fernost dominieren am Dienstag die Bären. In Tokio gibt der Leitindex Nikkei zeitweise 1,82 Prozent auf 31.183,35 Punkte nach. In Shanghai findet auch am Dienstag kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am Donnerstag mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. In Shanghai ruht der Handel wegen der auch Mondfest oder Goldene Woche genannten Feierlichkeiten die komplette Woche. Der Hang Seng verliert nach der Feiertagspause vom Vortag unterdessen zeitweise 3,31 Prozent auf 17.220,59 Indexpunkte.

3. China Evergrande-Aktie schießt zweistellig hoch: Aktie des Krisen-Immobilienkonzerns wird wieder gehandelt

Nach dem Handelsstopp der Aktien von Chinas hoch verschuldetem Immobilienriesen Evergrande Group sind die Papiere am Dienstag auf dem Parkett in Hongkong wieder gehandelt worden. Zur Nachricht

4. Boom bei Balkonkraftwerken hält an - Mehr als 300.000 in Betrieb

Der Boom bei Balkonkraftwerken hat auch im dritten Vierteljahr angehalten. Mit Stand 2. Oktober waren im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur gut 300 000 Anlagen in Betrieb registriert. Zur Nachricht

5. TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche

Künstliche Intelligenz (KI) soll Urlaubern die Reiseplanung erleichtern und der Touristik-Konzern TUI will diese Entwicklung beschleunigen. Zur Nachricht

6. Machtkampf im US-Repräsentantenhaus: McCarthys Absetzung beantragt

Es ist ein äußerst ungewöhnlicher und in der Geschichte der USA sehr seltener Schritt: Ein republikanischer Abgeordneter hat einen Antrag auf Absetzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eingebracht. Zur Nachricht

7. Trump nutzt New Yorker Betrugsprozess für politische Vorwürfe

US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat einen Betrugsprozess über die Zukunft seines Geschäftsimperiums für Wahlwerbung und schwere verbale Angriffe genutzt. Zur Nachricht

8. US-Dollar zieht an - und Analysten machen sich deshalb Sorgen um den Aktienmarkt

Seit Juli hat der US-Dollar wieder an Stärke gewonnen. Und dies in einem Maße, dass Analysten sehr besorgt über negative Auswirkungen auf den US-Aktienmarkt sind. Zur Nachricht

9. Ölpreis gibt leicht nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,73 auf 88,09 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,94 auf 89,77 Dollar zurückfiel.

10. Euro fällt zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Dezember

Der Euro hat am Dienstag seine Talfahrt der vergangenen Tage und Wochen fortgesetzt. Die Gemeinschaftswährung Euro fiel in der Nacht auf Dienstag bis auf 1,0460 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember.