DAX vor rotem Start in den Feiertagshandel -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien -- Evergrande-Aktien haussieren nach Wiederaufnahme -- Euro auf Tiefststand seit Dezember

Einen Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit, der oft als Brückentag genutzt wird, dürfte mit übersichtlichem Handelsaufkommen zu rechnen sein. Dennoch präsentieren sich die Börsen vorbörslich tiefer, was auf den neuerlichen Anstieg der US-Anleiherenditen und den starken US-Dollar zurückgeführt wird. Experte Stephen Innes von SPI Asset Management spricht von einem Kampf "Wachstum vs Zinsen" gekommen an den US-Börsen. Zwar hätten überraschend gute US-Einkaufsmanagerdaten für die Konjunktur positive Signale gesendet, gleichzeitig aber die Zinssorgen wieder erhöht, so Innes.

Die Einigung zwischen Demokraten und Republikanern in den USA am Wochenende über einen Übergangshaushalt hatte die Märke nicht nachhaltig stützen könne.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seine Verlustserie anknüpfen.

In den USA wurde nach Handelsbeginn zudem der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht. Die US-Industrie verzeichnete im September nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) eine Beschleunigung der Aktivität. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der von ISM berechnet wird, stieg auf 49,0 (im Vormonat: 47,6). Ökonomen, die von Dow Jones Newswires befragt wurden, hatten einen Anstieg auf 48,0 erwartet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Index immer noch unter der Schwelle von 50 Punkten liegt, ab der er auf eine Schrumpfung hinweist.

Eine gewisse Erleichterung herrschte auch darüber, dass in letzter Minute eine Haushaltssperre des Staates vermieden werden konnte, nachdem der US-Kongress doch noch einen Übergangshaushalt verabschiedet hat. Dieser sichert die Finanzierung der Bundesbehörden jedoch nur bis zum 17. November, was nicht gerade für Euphorie sorgt.

An den US-Börsen zeigte sich am Montag, dem Beginn des letzten Quartals des Jahres, keine einheitliche Tendenz. "Willkommen im vierten Quartal. Die Märkte sind erleichtert, dass der September und somit das dritte Quartal zu Ende sind, da die zweite Hälfte des Quartals nach einem vielversprechenden Juli schwierig verlief", kommentierte Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank .

In Fernost dominieren am Dienstag die Bären.

An der Börse in Japan setzt sich die bearishe Stimmung am Dienstag fort. am Montag schlechte Stimmung. Die chinesischen Märkte befanden sich aufgrund der "Goldenen Woche" weiterhin in einer Feiertagspause.

In Tokio gibt der Leitindex Nikkei zeitweise 1,82 Prozent auf 31.183,35 Punkte nach.

In Shanghai findet auch am Dienstag kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am Donnerstag mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. In Shanghai ruht der Handel wegen der auch Mondfest oder Goldene Woche genannten Feierlichkeiten die komplette Woche. Der Hang Seng verliert nach der Feiertagspause vom Vortag unterdessen zeitweise 3,31 Prozent auf 17.220,59 Indexpunkte.

Aktien von China Evergrande können sich der negativen Marktstimmung entziehen und legen nach der Wiederaufnahme des Handels kräftig zu. Grundsätzlich ist die Stimmung unter Anlegern aber gedrückt: Das Zinsthema belastet weiter, nachdem die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht hat. In Japan bringt der japanischen Finanzminister Shunichi Suzuki Eingriffe zugunsten der heimischen Währung ins Spiel, falls es zu einer großen Abwertung kommen sollte. Am Devisenmarkt gibt es aber keine allzu großen Ausschläge.

