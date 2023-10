USA verhindern Shutdown - Übergangshaushalt verabschiedet

Frist fast abgelaufen

In der vergangenen Woche lastete der drohende Regierungsstopp in den USA auf den weltweiten Börsen. Dieser scheint nun abgewendet worden zu sein - vorerst.

In der Nacht zu Sonntag verabschiedete der US-Kongress die Übergangsfinanzierung und wendete damit den drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte ab. Nachdem im Repräsentantenhaus eine Mehrheit für den Text stimmte, winkten im Senat 88 Mitglieder den Text ebenfalls durch. Neun Senatoren stimmten dagegen. Die Finanzierung ist somit zunächst für 45 Tage gesichert.

Keine Hilfen für Ukraine im Übergangshaushalt

Nicht enthalten sind weitere Hilfen für die Ukraine. Um diesen Posten war zuvor ein Streit entbrannt. Republikanische Hardliner standen gegen Demokraten. Nur die Streichung von geplanten sechs Milliarden US-Dollar an neuen Hilfen aus dem Gesetz sorgte dann für eine Einigung - wenn auch unter Protest einiger Demokraten. US-Präsident Joe Biden hatte sich im Vorfeld sogar von 24 Milliarden US-Dollar für die Ukraine gewünscht. "Wir können unter keinen Umständen zulassen, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine unterbrochen wird", so Biden. Bereits kurz nach der Abstimmung unterzeichnete er das Gesetz.

Was bei einem Shutdown passiert

Bei einem Shutdown kann Millionen Angestellten und Militärangehörigen kein Gehalt mehr gezahlt werden. Allerdings haben viele Ministerien und Behörden Notfallpläne für diesen Fall. So ist etwa davon auszugehen, dass Militärangehörige dennoch weiter arbeiten würden. Von der Schließung ausgenommen sind etwa auch die Bundespolizei FBI oder der Geheimdienst NSA. Bei einem "Shutdown" bleiben aber Ämter und Behörden geschlossen, bundeseigene Museen und andere Freizeiteinrichtungen ebenso. Den längsten "Shutdown" in der Geschichte des Landes gab es über den Jahreswechsel 2018/2019. Wegen des Streits über die vom damaligen Präsidenten Donald Trump geforderte Mauer hatten in den USA über fünf Wochen lang Teile der Regierung stillgestanden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX