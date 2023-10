10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich stabil

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem minimalen Minus von 0,06 Prozent bei 15.377,00 Punkten.

2. Japans Börse wenig verändert

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei zum Wochenstart 0,01 Prozent auf 31.853,03 Punkte.

In Shanghai findet kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am Donnerstag mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. In Shanghai ruht der Handel wegen der auch Mondfest oder Goldene Woche genannten Feierlichkeiten komplette Woche. Der Hang Seng ruht ebenfalls feiertagsbedingt. Bis Handelsende am Freitag stieg er um 2,51 Prozent auf 17.809,66 Zähler.

3. USA verhindern Shutdown - Übergangshaushalt verabschiedet

Der US-Kongress hat im letzten Moment einen drohenden Stillstand der Regierung verhindert - den Preis für die Einigung zahlt allerdings die Ukraine. Zur Nachricht

4. Fresenius-Aktie: Keine Dividende wegen Staatshilfe für Helios?

Der Gesundheitskonzern Fresenius steckt womöglich in der Zwickmühle. Zur Nachricht

5. Tschechien kauft Gastransport-Netzbetreiber Net4Gas von Allianz-Konsortium

Tschechien kauft den Gaspreise-Pipeline-Betreiber Net4Gas, der die exklusive Lizenz für den Betrieb des knapp 4.000 Kilometer langen Ferngasleitungsnetzes in dem EU-Mitgliedsstaat hält. Zur Nachricht

6. China: Einkaufsmanagerindex setzt Aufwärtstrend fort

In den Chefetagen chinesischer Unternehmen hellt sich die Stimmung weiter auf. Zur Nachricht

7. BASF-Chef plant offenbar milliardenschweren Verkauf von Konzernteilen

Der Chemieriese BASF steht mit dem Wechsel an der Führungsspitze und angesichts schlecht laufender Geschäfte vor einem größeren Verkaufsprogramm. Zur Nachricht

8. Bafin will offenbar Deutscher Bank Aufpasser schicken

Die Deutsche Bank bekommt möglicherweise noch mehr Ärger wegen des Chaos bei ihrer Privatkundentochter Postbank. Zur Nachricht

9. Apple-Aktie: iPhone 15 Pro könnte durch mehrere Auslöser heißlaufen

Berichte über heißlaufende Geräte des neuen iPhone 15 Pro gehen Apple zufolge auf Software-Fehler zurück, die bald behoben werden sollen. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0565 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.