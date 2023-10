Nikkei etwas fester -- BASF offenbar vor milliardenschwerem Verkauf von Konzernteilen -- Apples iPhone 15 Pro kann heißlaufen -- Shutdown in den USA verhindert -- BVB, Fresenius im Fokus

Damit ging die Erholung weiter. Bereits am Donnerstag hatte ein nachlassender Inflationsdruck in Deutschland die Anleger versöhnlicher gestimmt.

So eröffnete der DAX bereits mit einem Gewinn und baute diesen anschließend weiter aus. Zeitweise übersprang er gar die Marke von 15.500 Zählern. Letztlich ging er 0,41 Prozent höher bei 15.386,58 Punkten ins Wochenende. Auch der TecDAX vergrößerte sein anfängliches Plus im Tagesverlauf, nachdem er schon etwas fester in den Handel gestartet war. Er schloss 1 Prozent fester bei 3.019,78 Stellen.

Am deutschen Aktienmarkt griffen die Anleger am Freitag zu.

So startete der EURO STOXX 50 etwas stärker und stand im weiteren Verlauf deutlich im Plus. Sein Schlussstand: 4.174,66 Punkte (+0,31 Prozent).

Weiterhin blieb der drohende Shutdown in den USA bestimmendes Thema. Obwohl es zunächst so aussah, als ob sich Anleger davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, nahm die Unsicherheit diesbezüglich im Handelsverlauf zu.

Der Dow Jones Index ging zwar höher in den Handel, musste die Zuwächse jedoch wieder abgeben. Er verbuchte schlussendlich einen Abschlag von 0,47 Prozent auf 33.507,50 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem kleinen Plus von 0,14 Prozent bei 13.219,32 Zählern ins Wochenende, nachdem er einen festen Start verbuchen konnte.

An der Börse in Japan geht es am Montag leicht bergauf. Die chinesischen Märkte befinden sich aufgrund der "Goldenen Woche" weiterhin in einer Feiertagspause.

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei zum Wochenstart 0,15 Prozent auf 31.903,86 Punkte. (7.19 Uhr MEZ)

In Shanghai findet weiterhin kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am Donnerstag mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. In Shanghai ruht der Handel wegen der auch Mondfest oder Goldene Woche genannten Feierlichkeiten ab Freitag die komplette kommende Woche. Der Hang Seng ruht ebenfalls feiertagsbedingt. Bis Handelsende am Freitag stieg er um 2,51 Prozent auf 17.809,66 Zähler.

Es herrscht Erleichterung über den abgewendeten Shutdown in den USA. Auf der anderen Seite bremsen durchwachsene Konjunkturdaten aus China die gute Stimmung. Am Wochenende konnte das US-Repräsentantenhaus noch rechtzeitig einen Übergangshaushalt vereinbaren. Andernfalls hätten am 1. Oktober Behörden und staatliche Einrichtungen schließen müssen. In Japan stützt außerdem ein positiver Tankan-Bericht der Bank of Japan. So hat sich die Stimmungen unter den großen japanischen Industrieunternehmen mehr als erwartet aufgehellt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken