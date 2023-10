Nach jahrelangem Streit mit der SEC: Telegram launcht Kryptowallet - Toncoin-Preis explodiert

Krypto-Innovation

Die beliebte Massaging-App Telegram hat auf der Krypto-Konferenz "Token 2049" in Singapur für November die weltweite Einführung einer Krypto-Wallet bekannt gegeben. Die TON-basierte digitale Geldbörse soll fast weltweit verfügbar sein.

• TON-Netzwerk integriert Krypto-Wallet bei Telegram

• 800 Millionen Telegram-Nutzer können Krypto-Wallet nutzen

• TON Space ohne zusätzliche Registrierung nutzbar



Bereits 2019 hatte Telegram den Launch einer Krypto-Wallet geplant. Die Integration der Wallet auf der Blockchain "The Open Network" (TON) scheiterte aber an einer Klage der US-Börsenaufsicht. Nach einer außergerichtlichen Einigung mit der SEC und einer Strafzahlung von 18,5 Millionen US-Dollar zog sich Telegram 2020 allerdings aus der Unternehmung zurück.

Werbung

Australischer Dollar und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

TON-Netzwerk und Telegram: Zahlreiche Blockchain Anwendungen in der App

2020 hatte Telegram nach dem Rechtsstreit mit der SEC bezüglich der Initial Coin Offerings sein Telegram Open Network (TON) aufgegeben. Daraufhin hatten Open-Source-Entwickler TON in "The Open Network" umbenannt und in einer Art "Spin-Off" unabhängig von Telegram weiterbetrieben. Eine Vielzahl an Blockchain-Anwendungen wurden bereits in den letzten Jahren für Telegram entwickelt, darunter jetzt auch die selbstverwaltete Krypto-Wallet. TON-basierte Anwendungen sollen laut TechCrunch für Telegram-Nutzer vollständig integriert werden. Damit erhalten die rund 800 Millionen monatlich aktiven Telegram-Nutzer nahtlos Zugang zu der neuen, innovativen Krypto-Wallet TON Space und können dort ihre digitalen Coins verwahren.

Mit TON Space will Telegram seinen Nutzern ohne zusätzliche Registrierung in der Wallet anonyme und gleichzeitig sichere Transaktionen bieten. "Ohne Telegram zu verlassen kann man jetzt Kryptowährungen kaufen, nur mithilfe eines kurzen Profilnamens - ohne eine lange Wallet-Adresse - an Freunde verschicken, man kann Zugang zum Internet erhalten durch den @Mobile Bot, das Abo des Lieblings-Telegram-Kanals bezahlen und noch vieles mehr", berichtete ein TON-Foundation-Sprecher gegenüber BlockWorks. Die Verifizierung soll einzig über die Telefonnummer erfolgen.

Bereits seit Juli können Telegram-Nutzer, wie CryptoMonday schreibt, über WalletPay, das ebenfalls auf der TON-Blockchain läuft, Überweisungen in Krypto-Währungen tätigen. Die Tauschwährungen Euro, US-Dollar, ukrainische Hrywna, weißrussische Rubel und kasachischer Tenge. Eine Kommission von 0,9 Prozent muss beim Verkauf von Kryptowährungen bezahlt werden, wie t3n berichtet.

Auch bei der Einführung der Krypto-Wallet im November scheut Telegram die Auseinandersetzung mit den Aufsichtsbehörden in den USA. So sollen Telegram-Nutzer ihre digitalen Münzen überall auf der Welt in der Wallet speichern können - nicht aber in den USA. Auch in anderen Ländern sind Krypto-Zahlungen komplett verboten oder nur eingeschränkt möglich. Zahlungen mit WalletPay müssen daher von den Unternehmen mit den lokal geltenden Gesetzen abgestimmt werden. Dies gilt im Besonderen für Russland, den Iran, Indonesien, Nordkorea oder Vietnam, die aber teilweise eine sehr große Telegram-Nutzerbasis in ihren Ländern verzeichnen.

Toncoin-Preis zieht an

Der Toncoin-Kurs ist nach Bekanntwerden der Neuigkeiten zur neuen TON-Krypto-Wallet deutlich angestiegen. Derzeit notiert er bei 2,06 US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,05 Milliarden US-Dollar landet der Toncoin bei CoinMarketCap damit auf Platz elf der größten Kryptowährungen.

Redaktion finanzen.net