Bitcoin kurz vor Allzeithoch: BTCBULL explodiert über 75 Prozent

Der BTCBULL-Token ist ein neues Projekt, das sich als Art Bitcoin-Derivat positioniert. Kurz nach dem Handelsstart verzeichnet dieser bereits eine massive Kursrallye. In den vergangenen 24 Stunden legte der Preis um 75 Prozent zu und erreichte ein Niveau von 0,0033 US-Dollar.

Das Projekt basiert auf einem Mechanismus, bei dem Belohnungen in Bitcoin an Inhaber ausgeschüttet werden, sobald der Bitcoin-Kurs definierte Höchststände übertrifft. Nach einem erfolgreichen Presale mit einem Volumen von 8,44 Millionen US-Dollar liegt der aktuelle Marktpreis nun deutlich über dem ursprünglichen Listingpreis.

Anleger der ersten ICO-Phase bei 0,00235 US-Dollar sehen aktuell einen Gewinn von rund 35 Prozent. Wer hingegen zum Tagestief bei rund 0,00135 US-Dollar gekauft hat, konnte zwischenzeitlich eine Wertsteigerung von über 130 Prozent realisieren.

Mit BTCBULL auf einen Bitcoin-Bullenmarkt wetten – Token-Burns & Bitcoin-Geschenke

BTCBULL verfolgt ein innovatives Airdrop-Modell, das Bitcoin-Belohnungen in regelmäßigen Stufen ausschüttet. Sobald der BTC-Kurs die Marke von 150.000 US-Dollar überschreitet, wird die erste Airdrop-Tranche aktiviert. Weitere Ausschüttungen erfolgen bei jeweils weiteren 50.000-Dollar-Schritten – also bei 200.000 US-Dollar, 250.000 US-Dollar und darüber hinaus. Das Konzept eröffnet die Möglichkeit, vom Aufwärtstrend der Leitwährung zu profitieren, ohne selbst direkt in Bitcoin zu investieren.

BTCBULL unterscheidet sich dabei von herkömmlichen passiven Einkommensstrategien durch die Ausschüttung realer BTC.

Ergänzt wird das Belohnungssystem durch ein deflationäres Token-Burn-Modell: Ab einem BTC-Kurs von 125.000 US-Dollar wird das Angebot an BTCBULL-Token bei jedem weiteren Meilenstein um 50.000 US-Dollar verringert. Dadurch entsteht ein potenzieller Angebotsdruck nach oben.

Die Kombination aus echten Bitcoin-Ausschüttungen und kontinuierlicher Verknappung des Tokens zielt auf einen langfristigen Mehrwert für Inhaber ab. Wie hoch Bitcoin in Zukunft steigen wird, bleibt offen. Doch angesichts der globalen Entwertung von Fiat-Währungen sehen viele in digitalen Wertspeichern wie Bitcoin eine tragfähige Alternative im Zeitalter geldpolitischer Unsicherheit.

Viele Einsteiger im Kryptomarkt glauben irrtümlich, dass Bitcoin unerschwinglich sei, da sie nur den Preis einer vollen Einheit betrachten. Dabei ist es problemlos möglich, auch kleinste Bruchteile zu erwerben. BTCBULL bietet in diesem Kontext eine alternative Möglichkeit, vom Aufwärtspotenzial der führenden Kryptowährung zu profitieren – unabhängig vom Budget.

Als Small-Cap-Token mit begrenztem Angebot eröffnet BTCBULL besonders in frühen Phasen überdurchschnittliche Chancen. Während Bitcoin auf 21 Millionen Einheiten limitiert ist (davon derzeit rund 19,88 Millionen im Umlauf), umfasst das BTCBULL-Angebot 21 Milliarden Token. Dadurch entsteht Spielraum für starke Kursbewegungen bei wachsender Nachfrage.

Elon setzt auf Bitcoin: Explodiert jetzt BTCBULL weiter?

Nach einer öffentlichen Stellungnahme von Elon Musk zur Rolle von Bitcoin als potenzielle Alternative zu staatlich kontrollierten Währungen verzeichnete der BTCBULL-Token einen deutlichen Aufschwung. Als neu eingeführtes Bitcoin-Derivat wurde BTCBULL am Vortag auf dezentralen Handelsplattformen gelistet und konnte durch seine Positionierung im aktuellen Marktumfeld Aufmerksamkeit generieren.

Spekulationen über eine bevorstehende Listung an weiteren zentralisierten Börsen stützen das aktuelle Momentum zusätzlich. Auch die Aufnahme auf CoinMarketCap sowie die Listung bei CoinGecko sorgen für erhöhte Sichtbarkeit unter Marktbeobachtern. Die Tatsache, dass BTCBULL aktuell auf Dexscreener unter den Top-10 der trendstärksten Tokens geführt wird – noch vor etablierten Namen wie SPX6900 – verdeutlicht die dynamische Entwicklung.

Nur 72 Stunden nach dem Handelsstart zählte BTCBULL laut Daten von Dextools bereits über 8.800 Inhaber. Die Marktkapitalisierung stieg auf rund 43 Millionen US-Dollar, während die gebundene Liquidität nahe der Marke von 1 Million US-Dollar liegt. Angesichts des zunehmenden Marktinteresses und der starken Kursentwicklung ist ein weiterer Anstieg beider Kennzahlen denkbar. Derzeit ist BTCBULL im Handelspaar mit WETH auf dezentralen Plattformen verfügbar.

BTCBULL Prognose: Kostenlose Bitcoin-Airdrops via Best Wallet

Das Best Wallet ist derzeit die einzige Non-Custodial-Wallet, die den BTCBULL-Prämienmechanismus vollständig integriert. Nutzer können dort ihre erhaltenen Bitcoin-Airdrops direkt einsehen und sicher verwahren. Die Integration ermöglicht eine transparente und einfache Verwaltung der Belohnungen innerhalb einer dezentralen Umgebung.

Das Best Wallet wurde im Rahmen des WalletConnect Certified-Programms mit dem Goldstatus ausgezeichnet – ein Hinweis auf hohe Sicherheits- und Integrationsstandards. Um für die Bitcoin-Airdrops von BTCBULL in Frage zu kommen, muss eine Wallet mit vorhandenen BTCBULL-Token in Best Wallet importiert werden.

BTCBULL lässt sich nicht nur über dezentrale Börsen wie Uniswap handeln, sondern auch direkt auf der offiziellen Website – wahlweise mit ETH, USDT oder Kreditkarte. Mit dem jüngsten Momentum rund um Bitcoin und einem bevorstehenden Angriff auf das Allzeithoch könnte sich auch hier ein spannendes Setup ergeben.

