TeamViewer-Aktie schwächer: Barclays hebt Ziel für TeamViewer auf 18 Euro

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in TeamViewer gekostet

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in TeamViewer abgeworfen

Heute im Fokus

Sanofi und J&J-Sparte werden Partner. Krupp-Stiftung erwartet baldige Entscheidung zu thyssenkrupp Steel. Robotaxi von GM-Tochter in Unfall verwickelt. TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche. Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat. Fed-Vize Barr: US-Leitzins "auf oder nahe" richtigem Niveau.