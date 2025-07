TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 9,52 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 9,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 9,58 EUR. Bei 9,52 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 5.257 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,51 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,049 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,07 EUR.

Am 06.05.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,58 Prozent auf 178,75 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

