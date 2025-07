So entwickelt sich TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Aufschlag

17.07.25 09:22 Uhr

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 9,46 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,46 EUR. Bei 9,47 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.982 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 44,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Mit Abgaben von 5,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,049 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,07 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 178,75 Mio. EUR gegenüber 161,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie Erste Schätzungen: TeamViewer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr gekostet Die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie im Juni 2025

