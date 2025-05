Börse Wien: ATX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Kursentwicklung

Mit dem ATX ging es schlussendlich abwärts.

Letztendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 4.404,63 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 136,103 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent leichter bei 4.421,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4.422,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4.421,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.359,11 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 0,698 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 22.04.2025, notierte der ATX bei 3.922,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Wert von 4.048,87 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 22.05.2024, bei 3.758,87 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,45 Prozent. Bei 4.456,31 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.481,22 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 7,33 Prozent auf 24,32 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,26 Prozent auf 11,78 EUR), DO (+ 1,42 Prozent auf 172,00 EUR), CPI Europe (+ 0,72 Prozent auf 18,10 EUR) und Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,35 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-4,27 Prozent auf 31,35 EUR), AT S (AT&S) (-2,20 Prozent auf 16,04 EUR), Andritz (-2,08 Prozent auf 61,20 EUR), voestalpine (-2,02 Prozent auf 23,28 EUR) und Lenzing (-0,91 Prozent auf 27,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 347.914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 27,945 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 9,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

