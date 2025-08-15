DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.738 +0,5%Euro1,1701 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Lilium A3CYXP Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick
KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bollinger Innovations: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

16.08.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bollinger Innovations Incorporation Registered Shs
EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bollinger Innovations ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bollinger Innovations die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11231,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bollinger Innovations ein Ergebnis je Aktie von -118650000118,650 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – ein Plus von 571,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bollinger Innovations 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Bollinger Innovations und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bollinger Innovations

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bollinger Innovations

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bollinger Innovations Incorporation Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung