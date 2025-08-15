Bollinger Innovations: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bollinger Innovations ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bollinger Innovations die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11231,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bollinger Innovations ein Ergebnis je Aktie von -118650000118,650 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – ein Plus von 571,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bollinger Innovations 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net