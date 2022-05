BP Aktie News: BP tendiert am Vormittag schwächer

Der BP-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,64 EUR. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,62 EUR. Bei 4,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 47.334 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2022 auf bis zu 5,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,21 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,22 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,82 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 08.02.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 52.238,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BP 36.492,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte BP am 03.05.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von BP rechnen Experten am 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,844 USD je BP-Aktie.

