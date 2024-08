BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag kaum verändert

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die BP-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,31 GBP.

Die BP-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,31 GBP an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,36 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,30 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,34 GBP. Bisher wurden heute 6.150.203 BP-Aktien gehandelt.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 30,46 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,27 GBP ab. Mit Abgaben von 0,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,309 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,46 GBP angegeben.

BP veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,49 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,717 USD je BP-Aktie.

