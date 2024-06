BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 4,62 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 4,62 GBP ab. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,61 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,63 GBP. Zuletzt wechselten 3.849.155 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 21,75 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP. Mit einem Kursverlust von 4,47 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,305 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,37 GBP an.

Am 07.05.2024 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 38,55 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte BP die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,777 USD je Aktie.

