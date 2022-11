BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag gesucht

Um 12:22 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 5,72 EUR. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 5,74 EUR. Bei 5,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 501.001 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 5,76 EUR. 0,76 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 3,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 55,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,60 GBP für die BP-Aktie.

BP ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 55.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.867,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,47 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie, Saudi Aramco-Aktie, ExxonMobil-Aktie & Co. im Fokus: Biden droht vor Wahl mit Übergewinnsteuer

BP-Aktie freundlich: BP erzielt im 3. Quartal zweithöchsten Quartalsgewinn

Ausblick: BP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com