BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,60 GBP.

Um 15:52 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 4,60 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,60 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,64 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.534.068 BP-Aktien.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Mit einem Kursverlust von 4,09 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,305 USD aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,37 GBP.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,24 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 38,55 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,777 USD je BP-Aktie belaufen.

