BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 5,51 EUR nach oben. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,51 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 544.861 BP-Aktien.

Am 30.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,82 EUR an. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 5,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,75 EUR ab. Mit Abgaben von 47,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,61 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 01.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,16 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 55.011,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 37.867,00 USD eingefahren.

Am 07.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Spritpreise fallen weniger stark

Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann

BP-Aktie, Shell-Aktie & Co.: Ölbranche belohnt Anleger dank Milliardengewinnen mit Dividenden

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com