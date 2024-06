BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,61 GBP zu.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,61 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,63 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 4,60 GBP. Bisher wurden via London 9.290.447 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 4,25 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,305 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,37 GBP aus.

BP ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 38,55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,63 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte BP die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,777 USD je BP-Aktie.

