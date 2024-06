BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag gesucht

Blick auf BP-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,61 GBP zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,61 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,62 GBP aus. Bei 4,60 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 424.676 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 18,04 Prozent niedriger. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,305 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,37 GBP.

Am 07.05.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD im Vergleich zu 46,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,777 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

