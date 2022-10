BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 5,28 EUR zu. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,31 EUR aus. Bei 5,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.130.993 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2022 auf bis zu 5,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 3,89 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,51 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,45 GBP an.

BP veröffentlichte am 02.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,14 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67.866,00 USD im Vergleich zu 37.598,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BP wird am 01.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 31.10.2023 dürfte BP die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,38 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

