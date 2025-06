BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 4,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 0,129 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BrainChip-Aktie bei 0,129 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,125 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153.377 BrainChip-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 53,132 Prozent niedriger. Am 04.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,085 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 51,412 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net