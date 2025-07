BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 0,117 EUR.

Um 08:53 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 0,117 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,117 EUR. Bei 0,117 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 72.563 BrainChip-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 57,320 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 37,882 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte BrainChip die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

