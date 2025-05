BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Dienstagnachmittag kräftig

BrainChip im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 9,0 Prozent auf 0,139 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,0 Prozent auf 0,139 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BrainChip-Aktie bei 0,139 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,133 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 8.471 Aktien.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,283 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 104,182 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,083 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 66,907 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net