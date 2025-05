DAX moderat im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- E.ON mit Ergebnissprung -- Daimler Truck senkt Ausblick -- Porsche SE mit Milliardenverlust -- TUI, Bilfinger, Brenntag im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch leicht nachgeben. Der DAX wird vorbörslich etwas tiefer gesehen.

Der TecDAX dürfte sich stabilisieren. Nach dem Rekordhoch von 23.911 Punkten am Montag und einem anschließenden Rückgang verlief der Handel am Dienstag weitgehend ruhig und ohne größere Impulse. Besonderes Augenmerk dürfte auf Daimler Truck liegen. Hier wurde am Vorabend der Quartalsbericht vorgelegt und die Jahresprognose gesenkt. Im Laufe des Morgens legten zudem E.ON und Brenntag ihre aktuellen Geschäftszahlen vor. Darüber hinaus richtet sich der Blick der Anleger auch nach Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz hält seine erste Regierungserklärung.





Europas Börsen werden etwas leichter erwartet. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich moderat nach. Marktteilnehmer erwarten zur Wochenmitte eine allenfalls knapp behauptete Eröffnung an den Aktienmärkten. Weder die starken Vorgaben der Wall Street - angetrieben vor allem von den schwer gewichteten Technologiewerten - noch die überwiegend freundliche Stimmung an den asiatischen Börsen am Morgen können derzeit für positive Impulse in Europa sorgen. "In Europa dürften sich Anleger weiterhin auf die Märkte konzentrieren, die noch deutlich unter ihren Allzeithochs notieren, und das sind vor allem Mailand und Madrid", meint ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires.





Die US-Börsen bewegten sich nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones rutschte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und schloss 0,64 Prozent tiefer bei 42.140,43 Punkten. Der US-Leitindex wurde belastet vom deutlichen Minus bei UnitedHealth. Der größte US-Krankenversicherer gab bekannt, dass Stephen Hemsley mit sofortiger Wirkung neuer CEO wird. Andrew Witty hat aus "persönlichen Gründen" beschlossen, als CEO zurückzutreten, so Unitedhealth. Zudem wurde die Prognose für 2025 ausgesetzt.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite hingegen baute seinen anfänglichen Gewinn aus und ging 1,61 Prozent stärker bei 19.010,08 Einheiten aus der Dienstagssitzung. Gestützt wurde der Markt durch die aktuellen Inflationsdaten: Im April fiel der Preisdruck geringer aus als erwartet, insbesondere bei den Kernverbraucherpreisen ohne Energie und Lebensmittel. Fällt die Inflation schwächer aus als gedacht, stützt dies am Markt in der Regel die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Notenbank Fed. Kredite würden in so einem Fall günstiger, wovon die stark investitions- und finanzierungsabhängigen Firmen aus dem Technologiesektor profitieren.

"Viele sagen, dass Trump bei den China-Zöllen eingeknickt ist, weil kräftig steigende Verbraucherpreise ihre Folgen für den US-Konsumenten zeigen würden", sagte ein Marktbeobachter laut Dow Jones Newswires. Allerdings halten viele Experten dies zum jetzigen Zeitpunkt noch für verfrüht. So betonte Mike Sanders von Madison Investments: "Es ist noch zu früh, um den Umfang der Verzerrungen durch die Zölle oder durch Vorzieheffekte bei Konsumenten zu erkennen". Die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollkonflikt zwischen den USA und China hatte die Kurse zum Wochenbeginn beflügelt. Doch Unsicherheiten bleiben bestehen: Ob beide Seiten tatsächlich eine langfristige Lösung finden, ist weiterhin offen. Die durch Trumps Zollpolitik verursachten Beeinträchtigungen der vergangenen Wochen dürften sich zudem in der kommenden Berichtssaison ab Juli noch bemerkbar machen.

Jim Reid, Chefstratege bei der Deutschen Bank, warnte daher vor verfrühtem Optimismus: "Die Nachricht ist grundsätzlich positiv, doch die USA sind wirtschaftlich noch nicht über den Berg." Ein effektiver Zollsatz im niedrigen zweistelligen Bereich dürfte laut Reid nur mit einem moderaten bis stagnierenden Wachstum im zweiten Halbjahr 2025 einhergehen.