10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas tiefer erwartet

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,12 Prozent auf 23.611,00 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise 0,43 Prozent auf 38.020,35 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland greifen Anleger moderat zu, für den Shanghai Composite geht es überschaubare 0,19 Prozent auf 3.381,17 Punkte nach oben.

Deutlichere Aufwärtstendenzen sind unterdessen Hongkong auszumachen, wo der Hang Seng 1,43 Prozent auf 23.438,11 Zähler steigt.

3. TUI steigert Umsatz im Winter trotz fehlender Osterurlaube

Der späte Ostertermin verschiebt das Geschäft des Reisekonzerns TUI in diesem Jahr nach hinten. So schnitt das Unternehmen im vergangenen Quartal ab. Zur Nachricht

4. Brenntag schneidet schlechter ab als erwartet

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im ersten Quartal 2025 in einem schwierigen Geschäftsumfeld schlechter abgeschnitten als von Analysten erwartet. Zur Nachricht

5. E.ON-Aktie: Operativer Gewinn zieht kräftig an - Prognosen bestätigt

Höhere Investitionen und kälteres Wetter haben dem Energieversorger E.ON zu einem Ergebnissprung im ersten Quartal verholfen. Zur Nachricht

6. pbb-Aktie: Deutsche Pfandbriefbank bekräftigt Prognose

Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat nach einem etwas besser als von Analysten erwartet ausgefallenen Quartal die Ziele bekräftigt. Zur Nachricht

7. Daimler Truck-Aktie dennoch fester: Ausblick für EBIT und Absatz gesenkt

Daimler Truck hat mit einer erhöhten Nachfrageunsicherheit in Nordamerika zu kämpfen. Darum musste das Unternehmen den Ausblick anpassen. Zur Nachricht

8. PVA TePla macht weniger Umsatz und Gewinn

Das Technologieunternehmen PVA TePla leidet weiter unter den schwachen Halbleitermärkten. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch leicht im Minus. So notiert WTI zeitweise 0,42 Prozent tiefer bei 63,37 US-Dollar, während die Nordseesorte Brent 0,27 Prozent auf 66,42 US-Dollar abgibt.

10. Euro verteidigt Gewinne

Der Euro ist unverändert in den Handelstag am Mittwoch gestartet. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Frankfurter Handel 1,1188 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend in New York. Am Dienstag hatte sich der Euro etwas von dem kleinen Rückschlag zu Wochenbeginn infolge der Fortschritte bei den Zollverhandlungen zwischen China und den Vereinigten Staaten erholt.