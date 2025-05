Kein Inflationsanstieg?

EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau sieht Spielraum für eine weitere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) bis zum Sommer.

"Wir rechnen nicht mit einem Anstieg der Inflation. Der Protektionismus der Trump-Administration wird zu einem Neustart der Inflation in den USA führen, aber nicht in Europa", sagte er in einem Interview mit französischen Zeitungen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das werde wahrscheinlich eine weitere Zinssenkung bis zum Sommer ermöglichen.

DOW JONES