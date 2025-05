Powell hält Zinsen konstant - Steht Gold vor einem neuen Höhenflug?

Die Goldpreise haben kürzlich Verluste verzeichnet, nachdem die US-Notenbank Fed die Zinsen unverändert ließ und Fed-Chef Jerome Powell mit vorsichtigen Aussagen zur US-Wirtschaft den Markt enttäuschte. Doch der Blick in die Zukunft bleibt spannend: Was bedeutet dies für den Goldmarkt, und wie geht es weiter?

Fed hält Zinsen konstant - Was bedeutet das für den Goldpreis?

Die Entscheidung der Fed, die Zinsen bei 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent zu belassen, hat den Markt zunächst aufgerüttelt. Powell betonte, dass die Unsicherheit hinsichtlich des Wirtschaftsausblicks gestiegen sei, was die Marktteilnehmer verunsicherte. Diese "wait and see"-Haltung des Fed-Chefs gab wenig Klarheit und führte dazu, dass die Goldpreise in der Folge weiter unter Druck gerieten. Der Dollar stieg um 0,6 %, was das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollar-Raums teurer machte. Doch die starke physische Nachfrage und geopolitische Spannungen dürften den Preis langfristig stützen.

Die Rolle der Zentralbanken: China setzt seine Goldkäufe fort

Gold hat sich als sichere Anlage in Zeiten der Unsicherheit etabliert - eine Rolle, die auch die Zentralbanken immer häufiger übernehmen. So kaufte die chinesische Zentralbank im April bereits im sechsten Monat in Folge Gold, was das Vertrauen in das Edelmetall stärkt. Auch die wachsende Nachfrage aus anderen Märkten sowie die geostrategischen Spannungen dürften den Goldpreis weiterhin antreiben. Experten gehen davon aus, dass der Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte 2025 weiter steigen könnte, möglicherweise bis auf 4.000 USD pro Unze.

Die USA und China: Wichtige Gespräche könnten die Richtung ändern

Während sich die Märkte an die Geduld der Federal Reserve Bank gewöhnt haben, gibt es auch andere Faktoren, die das Bild beeinflussen. US-amerikanische und chinesische Vertreter sollen sich dieses Wochenende in der Schweiz treffen, um über den Handelsstreit zu sprechen. Ein potenzieller Durchbruch könnte für Erleichterung sorgen und den Goldpreis kurzfristig weiter belasten. In diesem komplexen Umfeld bleibt Gold dennoch ein verlässlicher Wertaufbewahrer, da es sowohl von geopolitischen als auch wirtschaftlichen Unsicherheiten profitiert.

Was bedeutet dies für die Goldmärkte?

Die Unsicherheit über die zukünftige Richtung der Wirtschaft und der Zinspolitik bleibt hoch, was das Edelmetall als sicheren Hafen noch attraktiver macht. Inmitten dieser Unsicherheit suchen Investoren weiterhin nach Stabilität - und Gold bleibt in diesem Marktumfeld eine bevorzugte Wahl. Die aktuelle Konsolidierung auf den Goldmärkten könnte nur eine kurze Atempause vor einer weiteren Rallye sein, sobald mehr Klarheit über die Zinspolitik und die wirtschaftliche Lage entsteht.

Fazit: Die nächste Richtung könnte durch die Fed vorgegeben werden

Gold bleibt trotz kurzfristiger Verluste auf einem stabilen Fundament, das von der anhaltend starken Nachfrage sowie geopolitischen Risiken getragen wird. Die Marktteilnehmer warten gespannt auf die kommenden Signale aus der US-Notenbank. Die Fed hat in den letzten Tagen wenig Klarheit gegeben, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass Gold weiterhin eine attraktive Absicherung gegen Risiken darstellt.