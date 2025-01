BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich BrainChip

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 2,0 Prozent auf 0,200 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:43 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im BMN-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 0,200 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BrainChip-Aktie bis auf 0,210 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,197 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 22.135 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,324 EUR) erklomm das Papier am 23.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,050 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,950 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Am 04.03.2026 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net