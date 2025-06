BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag freundlich

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 0,126 EUR nach oben.

Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere um 15:57 Uhr 4,9 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BrainChip-Aktie bei 0,126 EUR. Bei 0,120 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 234.514 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 118,110 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,085 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,486 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

