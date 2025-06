BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 0,122 EUR nach.

Die BrainChip-Aktie notierte um 11:44 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 0,122 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,117 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,122 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 10.868 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,283 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 132,131 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,083 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,885 Prozent.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net