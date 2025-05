BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 0,129 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:09 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 0,129 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,129 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,129 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 58.940 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 113,199 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 34,006 Prozent wieder erreichen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

