Brattle Street Investment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt im Plus -- US-Börsen uneinheitlich -- BASF: Milliardenverlust -- Verlangsamt EZB Zinserhöhungstempo? -- HUGO BOSS übertrifft Erwartungen -- Ionos, Infineon, Rheinmetall, Apple im Fokus

Goldman Sachs mit Gewinneinbruch. Rio Tinto steigert Eisenerzlieferungen - Turquoise Hill kurbelt Kupferproduktion an. Eckert & Ziegler erzielt höheren Gewinn als erwartet. Drägerwerk will zurück in die operative Gewinnzone. Microsoft will AI-Chatbot von OpenAI für Cloud-Nutzer verfügbar machen. thyssenkrupp plant Wasserstoff-Kooperation mit Abu Dhabi National Oil.