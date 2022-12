Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag gesucht

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 61,04 EUR. Bei 61,04 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.257 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 81,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 25,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 13,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,89 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 09.11.2022 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.100,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Brenntag-Aktie verliert: Aktionär von Brenntag-Übernahmeziel Univar fordert formales Verfahren

Brenntag-Aktie tiefrot: Vorläufige Übernahmeverhandlungen mit Univar Solutions bestätigt - Baader Bank hält an 'Buy'-Rating fest

Bildquellen: Brenntag